BOA-bond: voorkom moeilijkheden en versoepel horecaregels vrijdag

De coronamaatregelen voor de nachthoreca kunnen het beste vrijdag al worden versoepeld, zegt voorzitter van de vakbond BOA ACP Richard Gerrits. Zo worden volgens Gerrits veel problemen met handhaving voorkomen rond de aangekondigde opening van de horeca zaterdagavond.

Veel nachthorecazaken gaan zaterdag uit protest tegen de coronamaatregelen open. Politiebonden hebben aangekondigd agenten op te roepen niet te gaan handhaven in het kader van cao-acties. De handhaving zou dan bij de boa’s terechtkomen, maar die willen niet ingrijpen zonder steun van de politie.

De verwachting is dat komende dinsdag nieuwe versoepelingen worden aangekondigd, onder meer voor de horeca. “Vervroeg die versoepelingen met drie dagen, dat maakt het voor iedereen een stuk makkelijker”, aldus Gerrits. Dan zou er niet meer gehandhaafd moeten worden op de openingstijden van de horeca, die nu nog tot 22.00 uur open mag zijn.

De vakbond heeft met meerdere gemeenten overlegd over wat de plannen zijn. Sommige gemeenten willen gewoon gaan handhaven, andere gemeenten zeggen dat er niet wordt gehandhaafd zonder politie. Ook wordt er veel gekozen voor handhaving in burger. Dat betekent dat boa’s in normale kleding kijken welke horecazaken open zijn. Zo kunnen achteraf bestuurlijke boetes worden opgelegd en komt de veiligheid van de handhaver niet in het geding. “Dat is heel fijn. Er is dan geen gevaar voor de boa’s”, aldus Gerrits.