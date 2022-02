Bruls: boa’s moeten gewoon hun werk doen

Gemeentelijke handhavers moeten zaterdagavond gewoon hun werk doen. Als nachthorecazaken hun deuren demonstratief na 22.00 uur ’s avonds opendoen, is het hun taak om te handhaven. Als de boa’s dat niet zouden doen, omdat de politie zaterdag een cao-actie voert, zou dat op werkweigering gaan lijken, vindt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, voorzitter van het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio.

De politie heeft een arbeidsconflict met het ministerie van Binnenlandse Zaken. De politiebonden hebben boa’s opgeroepen om solidair te zijn. “Maar de boa’s zijn gemeentelijke medewerkers, en die hebben helemaal geen conflict. Dan zou iemand zijn gewone werk niet doen, omdat een heel andere beroepsgroep een conflict heeft. Het moet niet gekker worden”, aldus Bruls. De topman van het Veiligheidsberaad benadrukte op Radio1 dat gemeenten, en niet bondsvoorzitters van politie en boa’s, de werkgever van de handhavers zijn.

Volgens Bruls is het niet de bedoeling van de politie om zaterdag helemaal onzichtbaar te blijven. Hij heeft begrepen dat agenten geen bonnen gaan uitdelen. “Maar er zijn ook andere manieren om te handhaven.” Hij denkt overigens dat veel nachtclubeigenaren de actie laten schieten, omdat er heel veel zicht is op spoedige versoepeling. “Desondanks zullen we optreden tegen zaken die toch opengaan. Het zou raar zijn om dat niet te doen. Voetbalclubs mogen zondag ook nog niet iedereen binnenlaten. Zo is het nou eenmaal.”