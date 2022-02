Het weer met Piet Paulusma: lichte regen en motregen

Vandaag veel bewolking. Een vrij lange periode met regen of lichte regen en motregen. Vanmorgen wordt het in het westen en noordwesten meer droog. Vanmiddag trekt de regen langzaam naar het zuidoosten weg. Later vanmiddag regent het nog in het zuidoosten van ons land. Elders is het dan meest droog, De zon heeft het moeilijk, maar kan er in het westen en in het noorden wel door komen. Later vanmiddag in het westen en noorden kans op een bui of buitje van de Noordzee met kans op hagel en windstoten. Overdag 7 of 8 graden. Later in de middag wordt het kouder. De wind uit west tot zuidwest is matig of vrij krachtig.

Vanavond in het zuidoosten eerst nog regen. Daarna droog weer met opklaringen. Voor het noorden geldt een uitzondering met buien vanaf de Noordzee. Kans op hagel, natte sneeuw en windstoten. Vannacht ongeveer 2 of 3 graden. In de kustgebieden 4 of 5 graden. Een matige wind uit westelijke richtingen. In de kustgebieden en in het Waddengebied komt een krachtige tot harde wind te staan uit west tot noordwest met windstoten in kracht 8. In het Waddengebied windstoten in kracht 9. Landinwaarts in kracht 6 of 7. Een ruige nacht. Later landinwaarts wat rustiger. In het zuiden plaatselijk grondvorst.

Het weekend

Vrijdag volgt met veel zon en bijna droog weer. In het noorden en oosten eerst nog een paar buien of buitjes, mogelijk winters met hagel en natte sneeuw. Overdag ongeveer 7 tot 9 graden, later in de middag wordt het kouder. Er staat eerst nog een matige tot krachtige wind uit west tot noordwest met in de kustgebieden nog windstoten in kracht 7 of 8. In buien ook windstoten. In de middag over op een matige tot vrij krachtige wind. In de avond en nacht vrij rustig weer, opklarend en op de meeste plaatsen lichte vorst, 0 tot -3 graden. Kans op gladheid.

Zaterdag in de ochtend eerst kans op gladheid en autoruiten krabben. Overdag bewolking en zon. Het blijft droog met 6 of 7 graden. Een waterkoud weertype met droog weer en een matige tot vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. In de nacht temperaturen rond 2 of 3 graden met in het zuiden nog wat grondvorst.

De vooruitzichten:

Zondag wordt het regenachtig weer en overdag 7 tot 9 graden. In de avond en nacht valt er flink wat regen. Een matige tot vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. Maandag ook regen en soms veel regen met temperaturen rond 9 graden en een matige tot vrij krachtige west tot zuidwestenwind. Dinsdag is het niet anders met regen en overdag 8 graden.