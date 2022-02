Hypotheekrente in Nederland stijgt opmerkelijk vaak en veel

Het aantal mutaties van de hypotheekrente in Nederland is de afgelopen maanden opmerkelijk vaak gestegen, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Hypotheekbond. De gemiddelde hypotheekrente is daarbij aanzienlijk naar boven bijgesteld, wat het gevolg is van de veranderingen in het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

Waar de hypotheekrente rond oktober 2021 al aanzienlijk vaak wijzigde met een gemiddelde van 19 keer per week, ligt dat moyenne sinds het begin van het nieuwe kalenderjaar inmiddels al op 44 wekelijkse mutaties. Afgelopen week vielen er zelfs 52 mutaties te noteren, een hoogtepunt tot nu toe.

Forse stijgingen

De hypotheekrente stijgt daarnaast niet alleen vaak, maar ook fors. Waar rentes eerder mutaties kende die niet groter waren dan ongeveer 0,01 procent, zijn gemiddelde mutaties van 0,12 procent de afgelopen weken eerder regel dan uitzondering. Uitschieters zijn stijgingen van 0,41 procent, over alle rentevaste periodes.

Volgens Youri Zwanepol, hypotheekadviseur en mede-eigenaar van Hypotheekrente.nl, zijn met name consumenten de dupe van de stijgende hypotheekrente. “De hypotheekmarkt is al overspannen. De snelheid waarmee de rente stijgt, is van grote invloed op de financiële positie van mensen die een hypotheek willen afsluiten.”

Gevolgen voor de consument

Zwanepol illustreert zijn woorden aan de hand van een voorbeeld: “Consumenten die vlak voor het weekend hun hypotheek berekenen, kunnen met het snel stijgende aantal mutaties vlak na het weekend over dezelfde looptijd opeens tienduizenden euro’s meer rente moeten betalen voor dezelfde hypotheek.”

De verwachting is dat het aantal hypotheekaanvragen snel zal stijgen als gevolg van de aankomende rentestijgingen. Zwanepol bevestigt dat ook de aanvragen bij Hypotheekrente.nl ook toenemen: “Veel mensen vragen een hypotheek aan. Niet alleen mensen die op zoek zijn naar een nieuwe hypotheek, maar juist ook consumenten die hun huidige hypotheek willen oversluiten of geld vrij willen maken uit de overwaarde van hun huis.”