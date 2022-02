Interesse in Bitcoin trading neemt toe

De interesse in Bitcoin trading is de laatste periode sterk toegenomen. Hiervoor maken steeds meer mensen gebruik van trading bots zoals Bitcoin Prime. Dit soort handelssoftware voorziet in veel praktische wensen. Desondanks blijft het van belang om hierin overwogen keuzes te maken.

Groeiende intentie in crypto beleggingen

De intentie om te beleggen in cryptocurrency is groeiende. Diverse onderzoeken wijzen uit dat rond de 1,6 miljoen mensen in Nederland beleggen in crypto. Een kleine 600.000 mensen investeerden het afgelopen jaar voor het eerst in crypto. Het beleggen in crypto wordt gezien als betere keuze in vergelijking met het gewone sparen, met het oog op de lage (of zelfs negatieve) rentestand en de huidige inflatie.

Bitcoin als meest interessante beleggingsoptie

Het beleggen in Bitcoin wordt vooral gezien als interessante optie. Deze digitale munt wordt gezien als meest interessante investering voor de langere termijn omdat het gros van de Bitcoin investeerders hier goed aan verdiend heeft. Een daling van de Bitcoin koers wordt vaak alleen gezien als een goed moment om in te stappen. Helaas schuilt hier een gevaar in aangezien het beleggen in cryptocurrency wordt gezien als de meest risicovolle beleggingskeuzes. De volatiliteit van de cryptomarkt ligt hieraan ten grondslag. Daarnaast is het essentieel om over enige kennis over de crypto handel te beschikken en de tijd te hebben om de handelskoersen goed in de gaten te houden om succesvol hierin te kunnen handelen. Juist deze punten vormen voor veel mensen een groot struikelblok maar de crypto markt zou de crypto markt niet zijn als daar geen oplossingen voor geboden worden.

De gemakken van het gebruik van een trading bot

De bovenstaande struikelblokken worden weggenomen door het gebruik van een trading bot zoals Bitcoin Prime. Deze handelssoftware neemt het handelen in Bitcoins van de trader over op basis van de strategieën en risico indicatoren die worden ingegeven. De gemakken van het gebruik van een trading bot spreken voor zich. De crypto markt wordt voor de trader in de gaten gehouden en op basis van de verwachte koersbewegingen worden de benodigde acties (met betrekking tot het aankopen of verkopen van de cryptomunt) ingezet. Er zijn dus geen specifieke handelsvaardigheden nodig om te handelen met behulp van Bitcoin Prime.

Het is wel goed om te realiseren dat de grip op de investering deels uit handen wordt gegeven aan een handelsrobot, iets wat veel beleggers geen prettige gedachte vinden. Daarnaast kan zelfs de meest intelligente handelsrobot de risico’s van het beleggen in cryptogeld niet wegnemen. De interesse in Bitcoin trading neemt weliswaar toe maar zijn mensen niet bereid om meer risico’s te nemen omdat het parkeren van geld bij de financiële dienstverleners helemaal niets oplevert? Het is een afweging die ieder voor zich moet maken.