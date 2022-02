Kamer wil paal en perk stellen aan gokreclames

Het moet afgelopen zijn met de ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Het parlement stemde eind vorig jaar al voor een motie waarin het vorige kabinet werd opgeroepen dit soort reclames te verbieden, maar toenmalig minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) weigerde die motie uit te voeren.

Daarom wordt er donderdag op verzoek van SP-Kamerlid Michiel van Nispen een zogenoemd interpellatiedebat gevoerd. Dat is een debat over een specifieke kwestie, waarin in het eerste deel alleen de aanvrager van het debat en de bewindspersoon aan het woord komen. Later kunnen ook andere Kamerleden spreken.

Van Nispens voorstel heeft het gemunt op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen, zoals online goksites en casino’s. Het gaat daarbij om reclames waar mensen niet actief naar hebben gezocht, door bijvoorbeeld via een zoekmachine op goksites te zoeken.

Het Kamerlid stelt dat zijn voorstel “richting een totaalverbod” gaat, maar vindt dat mensen niet langer “ongevraagd geconfronteerd” moeten worden met dit soort reclames. Meer van dit soort ongerichte reclames leiden tot meer gokverslavingen, zo redeneert hij. Loterijen vallen niet onder het verbod dat Van Nispen beoogt.

Het SP-Kamerlid hoopt dat de nieuwe minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, zich anders zal opstellen dan zijn voorganger. Hij weet zich naar eigen zeggen nog altijd gesteund door dezelfde partijen die vorig jaar voor de motie stemden, die samen goed zijn voor 82 zetels.