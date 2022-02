Mariëtte Hamer aanvaardt nieuwe opdracht

Op 8 februari 2022 hebben de ministers Dijkgraaf (OCW) en Van Gennip (SZW) bekend gemaakt dat Mariëtte Hamer de opdracht heeft aanvaard om de komende jaren als onafhankelijk regeringscommissaris het boegbeeld te zijn om de problematiek van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag te helpen aanpakken en tot een blijvende cultuurverandering te komen. Het organiseren van een langjarig maatschappelijk debat in alle domeinen van de samenleving is deel van deze opdracht.

Dat betekent dat Mariëtte Hamer na 7,5 jaar de komende tijd haar werk bij de SER zal afronden.

“Ik ben er trots op dat ik – samen met sociale partners, kroonleden en vele anderen – veel van wat ik mee kreeg als opdracht bij mijn benoeming heb kunnen realiseren. Zoals het creëren van een plek voor de jongeren, het wijd open zetten van de deuren van de SER, het sluiten van een pensioenakkoord, meer aandacht voor de S van de SER, de sociale kant van de polder en voor diversiteit op de werkvloer en natuurlijk last but not least een MLT waarin brede welvaart centraal staat. De SER staat er goed voor. Dat erkent ook het kabinet, onze belangrijkste opdrachtgever. En het wordt steeds vaker gezien in de samenleving. Dat hebben we samen als polder voor elkaar gekregen en daar ben ik zeer dankbaar voor,” zegt Mariëtte Hamer.