Nederlanders kopen minder nieuwe telefoons

Kochten we voorheen nog om de twee jaar een nieuwe telefoon, inmiddels gebruikt meer dan 56 procent van de Nederlanders hun mobieltjes drie jaar of langer. En dat is goed nieuws voor het milieu! Een mobiele telefoon bevat namelijk best wel wat materiaal wat de natuur niet een twee drie af kan breken. Het bestaat voor 34 procent uit glas en keramiek, voor 41 procent uit kunststof, voor 13 procent uit koper, voor 11,6 procent uit zink, ijzer, tin, lood en nikkel en voor 0,4 procent uit edelmetalen. Afval waar het milieu niet blij mee is. Reden te meer om er dus zuinig op te zijn.

Duurzamer bellen

Dat Nederlanders minder nieuwe telefoons kopen heeft ook gevolgen voor de abonnementen die worden afgesloten. Meer dan de helft, 55 procent om precies te zijn, van alle Nederlanders heeft inmiddels een Sim Only abonnement, zo blijkt uit onderzoek van Pricewise onder 1000 respondenten. Je sluit hierbij een abonnement af maar koopt geen nieuw toestel op afbetaling. Je gebruikt je oude telefoon gewoon verder en ontvangt alleen een sim kaartje.

Er zijn inmiddels bovendien genoeg reserve telefoons in omloop in Nederland. Ruim 25 miljoen!

Ook dat kan een reden zijn om na te denken over een refurbished mobieltje. Deze tweedehands telefoontjes hebben vernieuwde onderdelen gekregen en kunnen zo opnieuw gebruikt worden. Wereldwijd is er namelijk een tekort aan chips voor allerlei soorten elektronica waardoor vervelende problemen zoals leverproblemen de kop opsteken. Dit hangt onder andere samen met een tekort aan grondstoffen die nodig zijn voor de productie. Door te kiezen voor een refurbished mobieltje ga je de verspilling van grondstoffen tegen.

Wil je toch van je oude smartphone af? Dan zijn er genoeg gemeentelijke inzamelpunten waar je je telefoontje kunt inleveren. Bovendien hebben de meeste providers zelf ook acties lopen om oude smartphones in te leveren. Je telefoon wordt dan gestript van alle schadelijke onderdelen en metalen, die vervolgens worden gerecycled.

Goedkoper abonnement

Naast duurzaamheid wordt het gebrek aan nieuwe smartphone-innovaties ook als één van de belangrijkste redenen genoemd voor het langer gebruiken van oude telefoons. Bijna 40 procent van de respondenten vond de innovaties van vroeger interessanter dan die van nu. Ook vinden veel Nederlanders, namelijk 46 procent, een goedkoop abonnement inmiddels belangrijker dan een nieuw toestel.

En er is nog een reden om langer vast te houden aan je oude telefoon: de BKR-registratie. Die krijg je als je een abonnement met een toestel (duurder is dan 250 euro) afsluit op afbetaling. Het afbetalen van het toestel wordt namelijk gezien als een lening. Dat is op zich niet erg, maar kredietverstrekkers kunnen dit register inzien wanneer jij ben hen aanklopt voor een lening of hypotheek. Op basis van deze gegevens kunnen zij bepalen welk bedrag je kunt lenen.

Het maakt dus nogal wat uit voor je portemonnee wat voor abonnement je neemt. Natuurlijk kun je ook kiezen voor een prepaid, waarbij je telkens opnieuw geld op je telefoon zet. Zo weet je exact wat je uitgeeft. Wat je kiest hangt van je persoonlijke situatie af. Als je bijvoorbeeld weinig sms’t, belt en op het internet zit, dan is prepaid de beste optie. Inmiddels bieden de meeste mobiele providers wel een sim only of prepaid abonnement aan. Denk dus goed na over je abonnement aIs je smartphone nog niet aan vervanging toe is!