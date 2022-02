Raad van State geeft betrokkenen Feyenoord City uitstel

De Raad van State heeft onder meer de gemeente Rotterdam, voetbalclub Feyenoord en stadion Feijenoord meer tijd gegeven om hun plannen uit te werken over hoe het verder moet met Feyenoord City. De nieuwe deadline voor de plannen is 6 mei. Daarna wordt een nieuwe zittingsdatum bepaald.

“De betrokken partijen gaven aan pas in april 2022 duidelijkheid over hun standpunten te hebben, vandaar dat we ze nieuw uitstel bieden tot 6 mei om ze de gelegenheid te geven ons te informeren”, laat een woordvoerster van de Raad van State weten. Oorspronkelijk zouden de betrokken partijen dit voor 1 februari moeten laten weten aan de hoogste bestuursrechter. Die heeft de partijen nu in een brief laten weten hen meer tijd te bieden.

Het bestemmingsplan van Feyenoord City, waarvan de plannen behalve een nieuw voetbalstadion ook 3800 woningen en voorzieningen omvatten, ligt bij de Raad van State. Die besloot in november vorig jaar om een zitting hierover niet door te laten gaan vanwege destijds nieuwe ontwikkelingen. Feyenoord liet toen namelijk weten het stadionplan te heroverwegen en een besluit hierover tot zeker komende zomer uit te stellen, waarbij de voetbalclub zei alle opties open te houden. De Rotterdamse gemeenteraad zei destijds door te willen met de gebiedsontwikkeling Feyenoord City, of dit nu met of zonder nieuw voetbalstadion is.