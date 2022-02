StemWijzer te raadplegen voor gemeenteraadsverkiezingen

De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen is met ingang van donderdag weer te raadplegen. Met de onlinestemhulp van voorlichtingscentrum ProDemos kunnen kiezers uit 55 gemeenten via verschillende stellingen inzicht krijgen in welke politieke partij het beste bij hen past.

Donderdag komen 41 gemeentelijke StemWijzers online. Het gaat onder meer om grote gemeenten als Amsterdam en Den Haag, maar ook om kleinere gemeenten zoals Baarn, Katwijk, Soest en Wageningen. De stemhulpen van veertien andere gemeenten volgen in de dagen daarna.

Vier jaar geleden waren er nog 44 gemeentelijke StemWijzers, die in totaal ruim 1 miljoen keer werden geraadpleegd. Bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar werd er nog vaker om stemhulp gevraagd. Toen vulden kiezers 7,8 miljoen keer de StemWijzer in.

Volgens ProDemos is gebrek aan kennis over gemeentelijke onderwerpen, partijen en standpunten voor veel mensen een reden om niet te gaan stemmen. “De StemWijzer is een stemhulp die inzicht geeft in welke onderwerpen er spelen bij de verkiezingen en hoe de politieke partijen hierover denken.”

Ook de onlinestemhulpen van Kieskompas en MijnStem zijn dit jaar weer te gebruiken bij het maken van een partijkeuze. Een woordvoerder van Kieskompas laat weten dat de gemeentelijke kieskompassen naar verwachting op 17 februari gepubliceerd worden. De 250 stemhulpen van MijnStem gaan gefaseerd live en staan vanaf 25 februari compleet online.

Aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart, waarbij ook op de twee voorgaande dagen al kan worden gestemd, doen 334 van de 345 gemeenten mee. In elf gemeenten wordt dus nu niet gestemd. In acht daarvan zijn vanwege herindelingen in de afgelopen jaren al raadsverkiezingen geweest, en in drie gemeenten volgt de stembusgang vanwege een fusie op een later moment.