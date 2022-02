Ziekenhuis St Jansdal: zorg is ontwricht door hoog ziekteverzuim

De zorg in St Jansdal, met ziekenhuizen in Harderwijk en Lelystad, is ontwricht door een extreem hoog ziekteverzuim, schrijft bestuurder Arend Jan Poelarends in een bericht op Facebook.

“Poli-afspraken moeten we helaas afzeggen, omdat artsen op andere plekken nodig zijn. 30 procent van het operatieprogramma in Harderwijk ligt stil en de spoedeisende hulp moet regelmatig dicht omdat deze vol ligt”, meldt Poelarends.

Ook zegt hij dat het ziekenhuis het aantal telefoontjes bijna niet meer aan kan. “Vandaar het verzoek om ons niet te bellen, wij bellen zelf zodra wij meer weten over jouw afspraak. Natuurlijk willen wij geen afspraken afzeggen of operaties en behandelingen (weer) uitstellen. Wij begrijpen dat veel mensen ons bellen met vragen over hun afspraak”, aldus de ziekenhuisbestuurder.

Het ziekenhuis kampt volgens hem met een extreem hoog aantal afwezige werknemers door ziekte of quarantaine wegens corona.