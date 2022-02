Burgemeesters bespreken versoepelingen in Veiligheidsberaad

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad bespreken maandagavond in Utrecht de versoepelingen van het coronabeleid die het kabinet dinsdag wil aankondigen. Aan de orde komt vrijwel zeker wat de versoepelingen voor gevolgen hebben voor het vieren van carnaval eind februari. Het Veiligheidsberaad vindt dat het kabinet daar landelijke regels voor moet vaststellen, om te voorkomen dat carnavalvierders massaal naar de stad of regio trekken waar het meeste is toegestaan.

Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie zei eerder dat carnaval vanwege corona dit jaar anders zal verlopen dan de mensen gewend zijn. Alle optochten zijn al afgelast. Maar ondertussen is bekend geworden dat er waarschijnlijk heel veel versoepelingen aan komen voor eind februari, als het carnaval is. Dat komt de ‘carnavalsburgemeesters’ goed uit, want die waarschuwden al dat ze een hossende mensenmassa op straat niet gaan aanpakken, noch groepen verklede mensen die van kroeg naar kroeg trekken.

De burgemeesters van het beraad zijn voorzitter van hun veiligheidsregio. De regio’s zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren en het handhaven van het coronabeleid. Het kabinet neemt dinsdag, nadat de burgemeesters hun mening hebben gegeven over de uitvoerbaarheid van maatregelen, een definitief besluit over versoepelingen.