FNV verontwaardigd over bemoeienis ministerie met OMT-advies

Het is een “kwalijke zaak” dat het ministerie van Volksgezondheid zich mocht bemoeien met het OMT-advies, vindt vicevoorzitter Kitty Jong van FNV. Ze zegt met “afgrijzen” te hebben gekeken naar het nieuws over het ministerie dat invloed had bij het ontraden van mondkapjes door personeel in de ouderenzorg.

“Aan het begin van de coronacrisis hebben we het ministerie gevraagd om mondkapjes voor het zorgpersoneel”, vertelt Jong. “Al die tijd kreeg het personeel deze mondkapjes niet, en zei het ministerie zich te baseren op het advies. Maar nu zien we dat het ministerie hier zelf onderdeel van was.” Een ambtenaar van het ministerie stelde dat het afraden van mondkapjes in de ouderenzorg “nog wel een tandje scherper” kon, meldt Nieuwsuur vrijdag.

Volgens Jong denkt 70 procent van de met corona besmette zorgmedewerkers dat zij de besmetting op het werk hebben opgelopen. “Aan het begin van de coronacrisis hebben zij wanhopig geprobeerd om beschermingsmiddelen te krijgen. Met mondkapjes was de kans kleiner geweest dat ze corona hadden opgelopen”, zegt Jong.

Dat het ministerie de tekst aanscherpte, maakt het “medeverantwoordelijk” dat mensen besmet zijn op het werk, vindt Jong. Volgens het RIVM werden er altijd alleen “tekstuele verduidelijkingen” doorgegeven, geen “inhoudelijke koerswijzigingen”.