Het weer met Piet Paulusma: krachtige wind en droog weer

Vanmorgen eerst een matige tot krachtige wind uit westelijke richtingen. In de kustgebieden en in het Waddengebied een krachtige tot harde wind uit west tot noordwest met windstoten in kracht 8. In het Waddengebied windstoten in kracht 9. Landinwaarts windstoten in kracht 6 of 7.

Eerst nog buien en buitjes met windstoten en kans op hagel. Verder is er overdag veel zon en gaan we over naar bijna droog weer. Vanmiddag in het noorden en oosten nog een paar buien of buitjes, mogelijk winters met hagel en natte sneeuw. Vanmiddag wordt de wind minder sterk. In de avond en nacht vrij rustig weer, opklarend en op de meeste plaatsen lichte vorst, 0 tot -3 graden. Kans op gladheid.

Zaterdag in de ochtend eerst kans op gladheid en autoruiten krabben. Overdag bewolking en zon. In het zuiden veel zon. Het blijft droog met 6 tot 8 graden. Later een meer waterkoud weertype. Een matige tot vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. In de kustgebieden windstoten in kracht 6 of 7. In de nacht temperaturen rond 1 of 2 graden met op veel plaatsen grondvorst en kans op gladheid. Autoruiten krabben.

De vooruitzichten: