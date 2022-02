Hoeveel levert het op om je huis te isoleren anno 2022?

De stijgende gasprijzen zijn inmiddels niets nieuws, maar wat kun je doen om de kosten te beperken? Er zijn verschillende energiebesparende maatregelen die je energierekening aan het einde van de maand kunnen verkleinen. Hoeveel levert het nu echt op om je huis te isoleren?

Investering

Het isoleren van je woning is allesbehalve goedkoop, maar gemiddeld verdien je die investering in gemiddeld 4 tot 15 jaar terug doordat je maandelijks op je energierekening bespaart. Vloerisolatie kan al een eind op weg helpen, maar dat is niet het enige wat je kan doen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen of aan de isolatie van de muren en het dak.

Voordelen van isoleren

Woningen die slecht of niet geïsoleerd zijn verliezen veel warmte via bijvoorbeeld de muren, het dak, de ramen en de vloer. Om je huis te verwarmen moet je veel stoken. Dat is niet goed voor het klimaat en natuurlijk ook zonde van alle energie. Wanneer je huis goed geïsoleerd is kun je honderden euro’s besparen op je energierekening. En tijdens zomer is het grote voordeel dat je huis koel blijft, ook bij tropische temperaturen. Met de steeds warmer wordende zomers is dat natuurlijk een groot voordeel.

Je kan ook kiezen voor kruipruimte isolatie, een typisch Nederlandse manier van isoleren. Er zijn veel woningen met een vochtige kruipruimte en een natte kruipruimte geeft veel overlast.

Hogere woningwaarde

Een warmer huis in de winter en een koeler huis in de zomer verhoogt het wooncomfort, en daarmee ook de woningwaarde. Mocht je het huis dus ooit weer willen verkopen, dan kan je investering zich uitbetalen. Een leuk feitje: isolatie is de meest effectieve methode om je ecologische voetafdruk te verkleinen.

Subsidie isolatie

De overheid wil ook energiezuinige woningen stimuleren. Daarom is het mogelijk om verschillende subsidies aan te vragen. En in 2022 mag verschillende varianten met elkaar combineren. De landelijke subsidie die geldt voor isolatie is de Investeringssubsidie Duurzame Energie, ook wel ISDE. Je hebt recht op deze subsidie wanneer je binnen een jaar minimaal twee of meer energiebesparende maatregelen treft, bijvoorbeeld het isoleren van het dak en de vloer. Je krijgt ongeveer 30% van de gemaakte kosten terug. Je mag isolatie ook combineren met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op het warmtenet. Ook hebben de gemeente, de provincie of het waterschap potjes met geld voor duurzame maatregelen.

Afweging

Hoeveel je precies zult besparen wanneer je ervoor kiest om je huis te isoleren, is afhankelijk van wat je precies wil laten doen. Maak voor jezelf de afweging en de rekensom. Als je de mogelijkheid om het te doen, dan is er eigenlijk weinig reden om niet van de voordelen te genieten.