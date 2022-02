Kabinet kan carnavalsvierders nog niet geruststellen

Het kabinet kan carnavalsvierders “op dit moment nog niet” geruststellen dat de festiviteiten eind deze maand kunnen doorgaan zoals normaal. Dat zei minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers vrijdag. Minister van Justitie Dilan Yeşilgöz verwacht op haar beurt dat het feest “waarschijnlijk nog wel aangepast” zal moeten worden.

Deze week werd duidelijk dat het kabinet hoopt dat vanaf volgende week de horeca meer gasten kan toelaten en er meer mogelijk wordt op het gebied van evenementen. Eind deze maand zouden zelfs de belangrijkste coronamaatregelen losgelaten kunnen worden, als het kabinet erop gerust is dat de coronasituatie dat toestaat. Volgens die planning zou er met carnaval een stuk meer mogelijk moeten zijn dan nu.

“Ik kan nog niet zeggen wat er eind deze maand zal gebeuren”, zei Kuipers. Dat hangt volgens hem onder meer af van adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) over de te verwachten gevolgen van versoepelingen voor de belasting van de zorg. Het is denkbaar dat grote bijeenkomsten in cafés of op evenementen mogelijk gemaakt worden als iedereen getest is, maar dan moet dat praktisch wel haalbaar blijken. “De capaciteit is uiteindelijk beperkt.”

Yeşilgöz zei na het weekend weer met burgemeesters uit belangrijke carnavalsgemeenten om tafel te gaan. Tegen die tijd beschikt het kabinet ook over het OMT-advies dat na een overleg vrijdag wordt opgesteld. Ze zal dan ook bespreken welke andere “mitigerende maatregelen” mogelijk zijn om verspreiding van het virus te voorkomen. “Ik denk dat iedereen nog de herinnering heeft hoe corona hier ooit begonnen is”, merkte Kuipers op. Het is volgens hem hoe dan ook een groot evenement met een hoog infectierisico.