Meldpunt voor onderwijsmedewerkers met langdurige Covid

De Algemene Onderwijsbond (AOb) en vakbond FNV Onderwijs & Onderzoek hebben een meldpunt geopend voor medewerkers in het onderwijs met langdurige Covid die erdoor financiële schade oplopen. De bedoeling is “om de omvang van het probleem van langdurige Covid in het onderwijs in kaart te brengen”, aldus de organisaties vrijdag.

De vakbonden vinden dat de overheid een fonds voor langdurige Covid moet instellen, zodat mensen die op de werkvloer besmet zijn geraakt en nog steeds klachten ondervinden een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen. Klachten die horen bij de aandoening zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, vergeetachtigheid, kortademigheid, hartkloppingen en langdurig verlies van reukvermogen.

Volgens de bonden heeft langdurige Covid financiële gevolgen voor de getroffenen. In het eerste ziektejaar ontvangen medewerkers nog het volledige salaris, maar in het tweede jaar zakt dat terug naar 70 procent daarvan. Wie er niet in slaagt te re-integreren, wacht het ’tweede spoor’, ofwel een baan elders of arbeidsongeschiktheid, aldus de bonden.

Eerder al werd een meldpunt opgericht voor zorgmedewerkers met langdurige Covid.