Minister prijst Nederlandse olympiërs ‘onder hoge druk’

Minister Conny Helder (Sport) is onder de indruk van Nederlandse sporters op de Olympische Spelen in Beijing. Zij staan onder grote druk: “Het is niet makkelijk onder de Covid-omstandigheden”, zegt de bewindsvrouw.

Helder prijst daarom ook in het bijzonder “onze skiester” Adriana Jelinkova, die besloot na mentale en lichamelijke problemen de Spelen te verlaten. “Dat is natuurlijk een heel zwaar besluit voor haar, daar heb ik echt compassie voor”, aldus de minister.

Het besluit laat zien “hoe ongelooflijk de druk op onze sporters is, met die bijzondere omstandigheden”. Juist de strenge protocollen en de door corona bijzondere aanloop naar de Spelen maken “de medailles die we tot nu toe hebben eigenlijk nog mooier”.