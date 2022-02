Nachtclubs ergeren zich aan nieuwe sluitingstijd en mogelijk 1G

Brancheorganisatie van de nachtclubs Nachtbelang is “stomverbaasd” over de mogelijk nieuwe sluitingstijden voor de horeca van 01.00 uur en dat testen voor toegang, ook bekend als 1G, wordt onderzocht voor het openen van het nachtleven. Dat schrijft Nachtbelang in een openbare brief aan minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers.

De nachtclubs noemen 1G “geen werkbare eis”. Mensen zouden niet bereid zijn zich voor het nachtleven te laten testen en bovendien is daar de testcapaciteit helemaal niet voor, aldus Nachtbelang. Bij 1G moet iedereen, ook gevaccineerden of mensen die onlangs corona hebben gehad, vooraf een test doen.

Ook storen de clubs zich aan de aangekondigde nieuwe sluitingstijd van 01.00, wat voor het nachtleven nog te vroeg is. “Of mensen nu van 20.00-00.00 uur bij ons binnen zijn, of van 23.00-04.00 uur maakt geen verschil in de risico’s.” Een inloop bij de clubs tot een bepaald tijdstip zou op korte termijn wel een optie zijn voor de clubeigenaren.

Verder zijn de clubbazen niet blij met de aankondigde versoepeling van de anderhalvemeterregel voor plekken met maximaal vijfhonderd bezoekers, waardoor ze het gevoel hebben dat de grotere clubs worden buitengesloten. De nachtcluborganisatie zegt graag in gesprek te gaan met minister Kuipers over de sluitingstijden en 1G.

Nachthoreca in heel Nederland doet zaterdag mee aan De Nacht staat op, waarbij ze hun deuren openen uit protest tegen de coronamaatregelen. De initiatiefnemers zeggen het zat te zijn dat bij de plannen van het kabinet om de samenleving te heropenen niet aan het nachtleven wordt gedacht. Amsterdamse nachtclubs die meedoen aan de actie riskeren een boete van 4500 euro. Ook andere gemeenten zoals Utrecht, Haarlem en Maastricht hebben laten weten te gaan handhaven.