Staatssecretaris: nog geen besluit over kazerne Assen

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over wat met de Johan Willem Frisokazerne in Assen moet gebeuren, zegt staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie). Het ministerie vindt sluiting “een serieuze optie”, zo zeiden de gemeente Assen en het provinciebestuur van Drenthe na gesprekken met Defensie eerder deze week. De overheden maken zich grote zorgen, omdat het verdwijnen van de kazerne banen kan kosten.

Volgens Van der Maat gaat het niet om een mogelijke sluiting, maar om “samenvoeging” met de kazerne in Havelte. Die plaats ligt zuidelijker in de provincie, in de buurt van Meppel. “We willen niet weg uit Drenthe, maar wel concentreren in Drenthe”, aldus Van der Maat. Havelte zou een goede optie zijn omdat Defensie daar “tot het einde der jaren” zou kunnen uitbreiden, zegt de staatssecretaris.

Defensie wil af van ongeveer een derde van het vastgoed. Het beheer kost nu te veel geld. Van der Maat wil in gesprek met de gemeente en provincie over wat er met de kazerne kan gebeuren. Het terrein gebruiken voor woningbouw zou ook een optie kunnen zijn, oppert de staatssecretaris. Hij verwacht voor de zomer een beeld te hebben van alle argumenten die op tafel liggen.