Tilburgs poppodium riskeert boete van 10.000 euro bij opengaan

Het Tilburgse poppodium 013 riskeert een boete van 10.000 euro als het zaterdag meedoet aan De Nacht staat op. Desondanks gaat de protestactie gewoon door. Ook in Eindhoven zal gehandhaafd worden, zij het met een lager boetebedrag van 4500 euro na een waarschuwing ter plekke, blijkt uit navraag van het ANP.

Aan de Tilburgse club is donderdag een zogeheten last onder dwangsom opgelegd, die geldt als waarschuwing. Als zaterdag geconstateerd wordt dat de deuren geopend zijn, wordt deze last onder dwangsom “verbeurd verklaard”.

013 liet eerder deze week weten in korte tijd alle 1400 kaarten te hebben verkocht. De maximale bezetting ligt normaal op 3000. “We pakken die boete gewoon”, klinkt het nu vanuit het poppodium.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven heeft wel begrip voor de actie, maar laat zijn boa’s bij geconstateerde overtreding eerst waarschuwen. Als dan na een tijdje de horecagelegenheid nog steeds open is, volgt een boete van 4500 euro, laat Jorritsma vrijdag na overleg met de nachthoreca weten. De gemeente Helmond praat nog met de N8club die ook meedoet aan de actie, en wil nog niet vooruitlopen op wat zij gaat doen. “We wachten de ontwikkelingen af”, aldus een woordvoerster van de gemeente.

De actie De Nacht staat op werd vorige week aangekondigd door brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). De initiatiefnemers zeggen het zat te zijn dat bij de plannen van het kabinet om de samenleving te heropenen niet aan het nachtleven wordt gedacht. In het hele land hebben clubs zich bij de actie aangesloten.

In meerdere plaatsen in het land dreigen gemeenten met boetes, waardoor meerdere clubs zich al hebben teruggetrokken. Amsterdam, Groningen, Maastricht, Venlo, Den Haag en Haarlem hebben laten weten te gaan handhaven. Ook Utrecht volgt deze lijn.