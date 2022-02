Yeşilgöz hoopt dat nachthoreca dit weekend ‘de rust bewaken’

Minister van Justitie Dilan Yeşilgöz hoopt dat het perspectief op verdere versoepeling van de coronaregels helpt om komend weekend “de rust te bewaken”. Zaterdag protesteert de nachthoreca tegen de nu geldende sluiting door toch open te gaan. De bewindsvrouw vraagt ze dat niet te doen nu duidelijk is dat het kabinet het volgende weekend denkt te kunnen versoepelen.

“Er is een reden dat we het stap voor stap doen. Het liefst doen we alles open, maar zo ver zijn we nog niet”, aldus Yeşilgöz voorafgaand aan de ministerraad. Donderdag werd duidelijk welke coronaregels mogelijk versoepeld worden, maar het kabinet wil pas een definitief besluit nemen na een advies van het Outbreak Management Team.

“Ik hoop dat dit bijdraagt aan een goed gesprek van de burgemeesters met de horeca in de eigen gemeente”, aldus de minister. “Ik heb gezien dat er burgemeesters zijn die zeggen: luister, wij willen ook net als iedereen dat het allemaal open kan. Dat kan nu nog niet, dus ga nou niet voor eigen rechter spelen.” Ze wijst erop dat de burgemeesters ook kunnen ingrijpen, en er boetes kunnen volgen. “Maar dit is natuurlijk een sfeer waar je helemaal niet in wil zitten.”

De nachthoreca houden zaterdag de actie De nacht staat op. Politiebonden hebben voor diezelfde dag ook een protestactie aangekondigd uit onvrede over hun cao-onderhandelingen, en hebben opgeroepen om niet te controleren. Hoe de handhaving van de coronaregels er dit weekend uit zal zien, is aan de burgemeesters, benadrukt Yeşilgöz. Ook zij kunnen een boete opleggen.