Opstootjes bij aflopen Convoy-demonstratie

In de buurt van het Torentje in Den Haag, bij het kruispunt Lange Vijverberg/Tournooiveld en Korte Vijverberg, is het onrustig na het aflopen van de truckersdemonstratie van Freedom Convoy Nederland. De politie te paard joeg een groepje uiteen en deelde rake klappen uit aan mensen die zich daar ophielden. Of zij deel uitmaken van deze actie is niet duidelijk. Vlakbij de Koninklijke Schouwburg zouden zeker twee mensen zijn gearresteerd.

De vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen die daar namens Convoy NL de straten blokkeerden, zijn al weggereden, evenals de voertuigen die verderop actie voerden bij het kruispunt Buitenhof-Lange Vijverberg. Die reden daar eerder luid toeterend weg. Volgens een van de chauffeurs rijden ze in colonne naar het stadion van ADO Den Haag, net buiten de stad.

De demonstranten hadden van burgemeester Jan van Zanen tot 15.30 uur gekregen om weg te gaan. Ze blokkeerden sinds zaterdagochtend vroeg met hun trucks en trekkers verschillende wegen en straten in het centrum van Den Haag. Wie geen gehoor aan de oproep zou geven, riskeert aanhouding en een boete en zou ook kunnen opdraaien voor 306 euro wegsleepkosten die de gemeente in rekening kan brengen.

Convoy zelf bevestigt op Telegram: “De actie wordt op het Buitenhof rustig aan afgebroken. Heb je een vrachtwagen, camper of caravan blijf dan in de buurt. Voor vandaag zit het er voorlopig op, morgen weer een nieuwe dag.”

De Convoy-betogers zijn de blokkadeactie begonnen omdat ze af willen van het “afbraakbeleid van Rutte” en van “alle maatregelen die de afgelopen twee jaar zijn ingevoerd”, doelend op onder meer op mondkapjes, coronavaccinaties en het coronatoegangsbewijs. “Dit nooit meer. Daarom eist Convoy NL dat het referendum met onmiddellijke ingang terugkeert.”