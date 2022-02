Het weer met Piet Paulusma: droog, later kouder

Overdag bewolking en zon. Het blijft droog met 6 tot 8 graden. Het begint later kouder aan te voelen door de wind. Een tot matig en vrij krachtig toenemende wind uit zuidelijke richtingen. In de kustgebieden windstoten in kracht 6 of 7. In de avond en nacht eerst temperaturen rond -1 tot +2 graden met op plaatsen grondvorst en kans op gladheid. Autoruiten krabben. In de kustgebieden 3 of 4 graden. Later in de nacht meer bewolking en wordt het noorden helemaal bewolkt met een iets hogere temperatuur.

Zondagochtend eerst op veel plaatsen autoruiten krabben en kans op gladheid. In het noorden al bewolkt weer. Elders de zon er nog bij. De bewolking neemt overdag overal wel toe, maar het blijft droog. Overdag 8 tot 10 graden. Een matige tot krachtige wind uit zuidelijke richtingen. Kustgebieden en in het Waddengebied windstoten in kracht 7 of 8! In de avond en nacht regen. Maandag de zon erbij en een buitje met overdag ongeveer 10 graden. Een matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Kust en Wadden windstoten in kracht 7 of 8! Overdag 9 of 10 graden. Dinsdag regen en temperaturen rond 9 of 10 graden. Woensdag regenachtig en temperaturen rond 11 graden. Donderdag is de zon terug met een buitje en temperaturen rond 11 graden.