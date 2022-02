Instagramaccount Bilal Wahib toch weer verwijderd

Het Instagramaccount van Bilal Wahib is zaterdagavond toch weer offline gehaald. Of de zanger en zijn management dat zelf hebben gedaan of dat Instagram het profiel heeft verwijderd, is niet bekend.

De 23-jarige zanger kreeg begin vorig jaar te horen levenslang verbannen te worden van het platform nadat hij een minderjarige jongen had opgehitst om zijn geslachtsdeel te laten zien. Zaterdagmiddag plaatste hij een video waarin een nieuw nummer met zanger Rolf Sanchez te horen was. Het account zou beheerd worden door zijn management, zo was te lezen in de omschrijving van het profiel.

De zaak tegen Wahib, die werd aangehouden op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno, werd later geseponeerd. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft nog niet gereageerd op het verwijderde account.