Kabinet roept Nederlanders op Oekraïne te verlaten

Het kabinet roept alle Nederlanders op Oekraïne te verlaten. Ook het meeste personeel van de Nederlandse ambassade in de hoofdstad Kiev zal het land verlaten, aldus een verklaring van minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken).

“De veiligheidssituatie was al zorgelijk, en is de afgelopen dagen steeds verder verslechterd. In overleg met de verschillende bondgenoten neem ik nu deze stap en roep alle Nederlanders op Oekraïne te verlaten”, laat minister Hoekstra weten.

In de West-Oekraïense stad Lviv komt een trefpunt van de ambassade. Daar kunnen zaken als noodvisa en laissez-passers worden uitgegeven. Nederlanders in Oekraïne worden opgeroepen zich te registreren bij de ambassade.

Andere landen roepen hun burgers ook op Oekraïne te verlaten. Onder meer de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België laten hun burgers weten dat ze beter snel uit het land kunnen vertrekken.

De Amerikaanse regering vreest dat de Russen snel zullen overgaan tot een inval. Bij de grens met Oekraïne hebben zich meer dan 120.000 Russische militairen en veel materieel verzameld. Ook in Belarus zijn Russische militairen.

De Amerikaanse president Biden en de Russische president Poetin spreken elkaar later zaterdag nog telefonisch over de oplopende spanningen.

Westerse landen dreigen Rusland met zware sancties als Moskou zou overgaan tot een invasie. Verscheidene landen hebben de regering in Kiev al militaire hulp toegezegd. Nederland bekijkt wat voor wapenhulp het kan geven.

Het reisadvies voor Oekraïne is rood geworden. Tot zaterdag was het overgrote deel oranje. Dat betekende dat er alleen heen gereisd moest worden als het hoogstnoodzakelijk was. Onduidelijk is hoeveel Nederlanders in Oekraïne zijn. Nederlanders zijn niet verplicht zich te registreren bij de ambassade.