Klaver roept partijen op niet met PVV en FVD te besturen

GroenLinks-leider Jesse Klaver roept andere partijen op om na de gemeenteraadsverkiezingen in maart niet lokaal te besturen met de PVV of Forum voor Democratie. Klaver vindt dat partijen niet in zee moeten gaan met een “partij die de democratische rechtstaat verwerpt”.

De GL-voorman doet zijn oproep zaterdag in Rotterdam, op het congres van zijn partij. Hij wil een “democratische grens” trekken. “Hoe bescherm je de democratie tegen aanvallen van binnenuit? Door stelling te nemen en een grens te trekken. GroenLinks gaat niet samen met extreemrechts deelnemen aan een gemeentebestuur. En ik roep mijn collega-partijleiders op dezelfde democratische grens te trekken.”

Klaver is bang dat het gedrag van deze partijen tot geweld leidt en trekt de vergelijking met de bestorming van het Amerikaanse Capitool vorig jaar door aanhangers van Donald Trump.

“Laat het in Nederland niet zover komen”, aldus Klaver. “Ook hier zijn er politici die mensen ophitsen, tegenstanders intimideren en zich weigeren neer te leggen bij besluiten van democratische meerderheden. Dit is niet acceptabel in een democratie.”