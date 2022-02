KLM stopt met vliegen op Oekraïne wegens reisadvies code rood

Luchtvaartmaatschappij KLM stopt met vliegen op Oekraïne omdat voor dat land reisadvies code rood is gegeven. De eerstvolgende vlucht naar de hoofdstad Kiev zou zijn in de nacht van zaterdag op zondag, maar die wordt niet uitgevoerd. Het besluit is niet alleen ingegeven door het nieuwe reisadvies maar ook op basis van een “uitgebreide veiligheidsanalyse”, aldus KLM.

Het nieuwe reisadvies werd gegeven omdat de vrees bestaat dat Rusland Oekraïne zal invallen. Wanneer KLM weer op Kiev gaat vliegen, is nu nog niet duidelijk. De luchtvaartmaatschappij vliegt sinds 2014 niet over de oostelijke regio’s van Oekraïne en Krim.

Voor de analyse is gebruik gemaakt van informatie die wordt gedeeld binnen een zogenoemde expertgroep. Hieraan wordt deelgenomen door alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, de inlichtingendiensten, de ministeries van Defensie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

KLM zegt “bij haar operatie” altijd de veiligheid van passagiers en medewerkers voorop te stellen.