Meer geestelijke balans met magnesium druppels

Het overgrote deel van de Nederlanders ervaart dagelijks stress, met name tijdens de winter. Het regelmatig toevoegen van magnesium druppels aan eten of drinken werkt goed tegen stress. De meeste mensen kennen magnesium als eerste hulp bij kramp en stijfheid in de botten en de spieren. Maar magnesium doet veel meer dan dat. Hoe zit dat?

Gezonde geest in een gezond lichaam dankzij magnesium druppels

Dat een gezonde geest helpt met het gezond houden van je lichaam en omgekeerd wordt steeds meer bewezen. In onze huidige maatschappij hebben we in onze ziekenhuizen en zorginstellingen het lichaam en de geest opgeknipt in heel veel medische specialismes. De trend die we hierbij zien is dat dit aan het veranderen is. Maar nog altijd vinden mensen het een beetje gek als er bij een zware depressie of bij gedragsmatige aandoeningen ook naar de darmfunctie wordt gekeken. Maar alles heeft met alles te maken.

Macro mineraal magnesium

Het macro mineraal magnesium is een mooi voorbeeld van de steeds meer holistische benadering van onze gezondheid. Magnesium is namelijk het mineraal dat als een soort motorolie alle functies in het lichaam op elkaar laat inspelen. Zonder voldoende magnesium kunnen je botten broos worden en kunnen spieren vaker verkrampen. Daarnaast wordt ook je concentratievermogen aangetast en raakt je geheugen zoek.

De meest natuurlijke manier om magnesium binnen te krijgen is via het voedsel en de meest natuurlijke aanvulling daarop zijn de magnesium druppels van Zechsal. Door magnesium gedoseerd door de hele dag te gebruiken neemt het lichaam het beter op. Ook neem je met druppels, in tegendeel tot pillen, geen toegevoegde glans en opvulmiddelen in.

Extra magnesium via druppels

Via de huidige voedingspatronen krijgt een substantieel deel van de wereldbevolking – schattingen lopen uiteen van 20 naar 80 procent – te weinig magnesium binnen om te spreken van balans. Dit heeft diverse oorzaken: velen zullen de uitputting van de aarde en het gebruik van pesticiden en de opslag en raffinage van voedsel noemen. Maar ook de inname van medicatie, fijnstof, straling en ons onevenwichtige voedingspatroon (te veel calcium) zijn vaak aangevoerde redenen voor het wereldwijde magnesium tekort.

Het zal een optelsom van factoren zijn, maar het nemen van wat extra magnesium is vaak geen overbodige luxe. Als je dat op natuurlijke wijze als toevoeging aan je eten en drinken wilt doen, zijn druppels magnesium de eenvoudigste oplossing. Makkelijk in te nemen, eenvoudig te doseren, puur natuur en goed te gebruiken als smaakversterker.

Magnesium tegen stress

Ruim de helft van de Nederlanders heeft last van stress gerelateerde lichamelijke klachten. De meest voorkomende klachten zijn een gespannen nek en schouders, hoofdpijn en vermoeidheid. Maar ook concentratieproblemen, onrustgevoelens en somberheid worden vaak als terugkerende klachten genoemd. Pijnstillers, slaappillen en antidepressiva zijn dan slechts symptoombestrijders, om de werkelijke oorzaken weg te nemen moet er meer gebeuren.

Eén van die dingen is kijken naar je voedingspatroon. Geestelijke balans begint immers in het fysieke lichaam en met name de darmen. Extra magnesium innemen kan bijdragen aan de oplossing. Door dit in druppelvorm te doen kan jij dit zelf goed doseren. Je bepaalt zelf hoeveel je neemt en of je ze met water, koffie, vruchtensap, zuivel, soep of saus neemt. Ook het tijdstip of beter gezegd: tijdstippen bepaal je zelf. Neem niet teveel magnesium druppels in één keer, maar wel meerdere keren op een dag. De één legt daarbij het zwaartepunt in de ochtend, de ander meer in de avond. Jij bent uniek en bepaalt wat het beste bij jou past. Als het gaat om jouw geestelijke balans magnesium een logische en betrouwbare hulp.