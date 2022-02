Trams en bussen moeten om centrum Den Haag heen rijden

Door de protestactie in Den Haag tegen de coronamaatregelen ondervindt het openbaar vervoer in het centrum veel hinder. “Wij rijden nog steeds om het centrum heen want er is geen doorkomen aan”, zegt een woordvoerster van vervoersorganisatie HTM.

Vanaf het Malieveld tot het Binnenhof staan honderden voertuigen, vooral trucks en personenauto’s. De weg is geblokkeerd. “Dat heeft gevolgen voor tram 1, 15, 16 en 17 en voor bus 22, 24 en 28, die worden om het centrum heen geleid. Het is gewoon wachten tot de politie het weer veilig acht, tot die tijd moeten we omrijden”, zegt de woordvoerster van HTM.

De politie grijpt vooralsnog niet in. Wel worden de betogers erop gewezen dat ze daar niet mogen demonstreren en dat dat alleen is toegestaan op het Malieveld. Volgens een politiewoordvoerster zijn er al verschillende bekeuringen uitgeschreven. Maar de demonstranten zeggen niet van plan te zijn te vertrekken.

Op Telegram roept Freedom Convoy Nederland de demonstranten op hun voertuig op slot te zetten en te komen naar de kruising van het Buitenhof met de Lange Vijverberg. Daar zijn rond 12.30 uur naar schatting 300 mensen. De sfeer wordt omschreven als ‘gemoedelijk’.