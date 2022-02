‘Vrijheidskonvooi’ zorgt voor overlast in Haagse binnenstad

Trucks en andere voertuigen zorgen zaterdagochtend voor overlast in de binnenstad van Den Haag, waar ze protesteren tegen de coronamaatregelen. Volgens de politie staan ze op het Buitenhof en ondervindt het verkeer in de stad hinder van de demonstratie onder de noemer Freedom Convoy Nederland.

De gemeente meldt op Twitter dat “mensen die onaangekondigd demonstreren” bij het Binnenhof worden doorverwezen naar het Malieveld. “Tegen het negeren van aanwijzingen van de politie en het overtreden van verkeersregels zal worden opgetreden.” Eerder al schreef de gemeente dat deelnemers hun voertuigen bij het stadion van ADO Den Haag moeten parkeren.

Vervoersorganisatie HTM laat weten dat er in overleg met de politie is besloten om met enkele tram- en buslijnen om te rijden vanwege het protest. “Op dit moment rijdt alles, maar we kunnen niet garanderen dat dat de komende uren ook zo blijft. Als het drukker wordt of als er bijvoorbeeld straten worden afgesloten dan moeten wij daar ook weer aanpassingen voor doen”, zegt een woordvoerster.

De truckers doen mee aan het protest, in navolging van andere vrijheidskonvooien naar Canadees voorbeeld. Vanuit meerdere provincies in het land zijn de betogers naar Den Haag gekomen. Eind vorige maand reden er op diverse plekken in ons land ook mensen in een konvooi van onder meer auto’s, vrachtwagens en tractoren.