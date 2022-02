Zilveren Camera expositie met ‘functie elders-foto’ in Hilversum

De Zilveren Camera expositie met de beste nieuwsfoto’s van het afgelopen jaar is zaterdag geopend in Museum Hilversum. Op de expositie is ook de winnaar van de Zilveren Camera 2021 te zien, de foto van Kajsa Ollongren op het Binnenhof met papieren waarop onder meer de tekst ‘Pieter Omtzigt, functie elders’ staat geschreven.

De foto, gemaakt toen Ollongren in alle haast het Binnenhof verliet na een positieve coronatest, onthulde de tekst en zorgde uiteindelijk voor een maandenlange vertraging van het formatieproces na de verkiezingen. Naast deze foto van Bart Maat zijn bij de expositie in Hilversum nog 225 andere nieuwsbeelden van het afgelopen jaar te zien.

Niet alleen in het museum, ook buiten op straat kan het publiek kennismaken met de foto’s. Vanaf het stationsplein in Hilversum tot aan het museum zijn in vijftien winkeletalages en op negen torens in het centrum van de mediastad foto’s te bekijken.

De Zilveren Camera expositie is tot 3 april te bezoeken.