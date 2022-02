Akkoord Curaçao en Nederland over verbetering vluchtelingenopvang

Nederland en Curaçao hebben “een gemeenschappelijk belang” om de opvang van ongedocumenteerden op het eiland te verbeteren. Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) zaterdagmiddag (lokale tijd) gezegd, nadat ze eerder op de dag een bezoek had gebracht aan de barakken waar voornamelijk Venezolaanse vluchtelingen worden opgevangen.

Van Huffelen bezocht de onderkomens met de Curaçaose minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas. Ze bekeek de nieuwbouw en sprak met enkele Venezolanen die vastzitten. Pisas fungeerde daarbij als tolk voor de Nederlandse staatssecretaris.

De minister-president benadrukte zelf dat ook Curaçao een verbetering van de opvang wil. Nederland heeft in januari de financiering voor verbouwing van de barakken uit onvrede over de rol van Curaçao hierbij stopgezet. Maar volgens Pisas was dat onder meer het gevolg van problemen met de aanlevering van bouwmaterialen en personeelsgebrek.

Amnesty International bracht in oktober 2021 een vernietigend rapport uit over de opvang. Tijdens een werkbezoek van Amnesty in december lukte het niet een afspraak met Pisas te maken, die tevens minister van Justitie is.

Pisas legde zaterdag uit dat een eerdere afspraak niet doorging wegens ziekte. Hij zei dat Amnesty in maart opnieuw komt en dat hij dan zeker met de organisatie om de tafel gaat. Ook is Curaçao volgens hem al begonnen met enkele aanbevelingen die de mensenrechtenorganisatie heeft gedaan.

Pisas onderschreef de woorden van Van Huffelen dat de twee landen “een gemeenschappelijk belang in het leveren van goede huisvesting en zorg voor de ongedocumenteerden” hebben. Hij noemde het werkbezoek van de nieuwe staatssecretaris “heel erg plezierig” en zei er naar uit te kijken om verder met de staatssecretaris te werken.