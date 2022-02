Boetes en waarschuwingen voor nachtclubs die deuren openden

Diverse clubs die tijdens de protestactie De Nacht staat op de deuren openden, kunnen een boete verwachten. Zo constateerden handhavers in Amsterdam bij 25 nachtclubs dat ze illegaal open waren. Volgens een woordvoerder van de gemeente kunnen zeker 24 clubs een boete van 4500 euro verwachten.

Van 24 van de 25 gecontroleerde clubs was vooraf bekend dat ze meededen aan de actie tegen de coronamaatregelen, waardoor het nachtleven al lange tijd stilligt. Burgemeester Femke Halsema had deze eigenaren op voorhand gewaarschuwd dat als ze open zouden gaan, ze een dwangsom riskeerden. Bij herhaling volgt sluiting. Het is nog niet duidelijk of de club waarvan deelname aan het protest niet bekend was, ook een boete krijgt.

Acht clubs in Rotterdam moesten de deuren sluiten. Tegen vier zaken wordt een zogenoemde bestuurlijke rapportage opgesteld, op basis waarvan de gemeente bijvoorbeeld een boete of dwangsom kan opleggen. Een woordvoerster van de gemeente kon nog niet zeggen wat de reden hiervan is. Ook is volgens haar aan het begin van de zaterdagavond in het centrum een illegaal buitenevenement beƫindigd.

In Utrecht hebben handhavers tien keer mondeling gewaarschuwd en daarna nog zes schriftelijke waarschuwingen uitgedeeld. Vervolgens zijn alle horecagelegenheden die nog open waren, dichtgegaan. De uitstroom verliep rustig, aldus een woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma.

In Den Haag zijn voor zover bekend geen clubs opengegaan, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “Ons zijn geen clubs bekend die open zijn gegaan. Iedereen heeft zich netjes aan de maatregelen gehouden.” Voor zover de woordvoerder het weet, hoefden dan ook geen waarschuwingen of boetes te worden uitgedeeld.

Eerder was al bekend dat poppodium 013 in Tilburg een boete van 10.000 euro heeft gekregen. Het feest kon ondanks de boete wel doorgaan. Patronaat in Haarlem moest om 22.45 uur stoppen met optredens, waarna het publiek de locatie verliet.

In onder meer Maastricht en Groningen besloot de nachthoreca af te zien van deelname aan de protestactie vanwege het risico op hoge boetes. In beide steden vond wel een groot, illegaal feest plaats. Iets na middernacht waren beide feesten echter alweer stopgezet.