Nederland in Verzet demonstreert in Den Haag

Het Malieveld in Den Haag is zondagmiddag het toneel van een demonstratie tegen de coronamaatregelen, onder het motto ‘wij zijn de leugens zat’. De betoging wordt georganiseerd door Nederland in Verzet.

De deelnemers lopen een protestmars die begint en eindigt op het Malieveld. Onderweg komen ze onder meer langs de Hofvijver bij het Binnenhof. De organisatie zegt te rekenen op 25.000 deelnemers. De demonstratie begint om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Er zijn optredens en sprekers, onder wie de voorman van Nederland in Verzet, Michel Reijinga.

Op de website schrijft de actiegroep: “Opgeven is geen optie! Op naar een fris, nieuw, eerlijk beleid. Vrij leven, vrij reizen, vrij zijn”. Daarnaast zijn er digitale prentbriefkaarten te zien met een oproep aan verschillende bekende Nederlanders om zich bij de demonstratie aan te sluiten, onder wie Wopke Hoekstra, Claudia de Breij en koningin Máxima.

Afgelopen zondag was er een vergelijkbaar protest in Rotterdam. Daar deden duizenden betogers aan mee.