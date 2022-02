Rotterdamse clubs kregen verzoek te sluiten tijdens protestactie

Alle acht nachtclubs die in Rotterdam meededen met de protestactie De Nacht staat op zijn gewaarschuwd en kregen het verzoek de deuren te sluiten. Volgens een woordvoerster van burgemeester Ahmed Aboutaleb hebben zich daarbij geen excessen voorgedaan.

Wel wordt tegen vier zaken een zogenoemde bestuurlijke rapportage opgesteld, op basis waarvan de gemeente bijvoorbeeld een boete of dwangsom kan opleggen. De woordvoerster kon nog niet zeggen wat de reden hiervan is. Ook is volgens haar aan het begin van de zaterdagavond in het centrum een illegaal buitenevenement beƫindigd.

De gemeente Rotterdam had niet op voorhand met een boete gedreigd als de nachtclubs tegen de coronaregels in de deuren zouden openen. In diverse andere plaatsen was dat wel het geval, waardoor meerdere clubs besloten alsnog niet mee te doen.