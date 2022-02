UNHCR: graag meer winterkleding voor vluchtelingen

Verschillende organisaties roepen Nederlanders op om hun oude kleding te doneren om zoveel mogelijk vluchtelingen warm te houden tijdens de wintermaanden. De afgelopen weken zijn er door verschillende organisaties inzamelingsacties georganiseerd. Er werd voornamelijk winterkleding ingezameld.

Dit wordt gedoneerd aan vluchtelingen in zowel het buitenland als in Nederland, zodat zij zichzelf warm houden tijdens de koudere maanden. Denk hierbij aan kledingstukken zoals lange winterjassen, wollen sjaals, warme mutsen, dikke schoenen, grote herensokken en nog veel meer. Veel Nederlanders gooien hun oude kleding weg in plaats van te doneren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er in 2019 174 kiloton textiel weggegooid, terwijl maar liefst 58 procent hiervan recyclebaar was.

Stichting Vluchteling meldt dat er in 2021 wereldwijd 82,4 miljoen mensen op de vlucht waren. Ongeveer 21.505 asielzoekers kwamen in Nederland terecht, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

UNHCR

De UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) werkt wereldwijd aan de bescherming van vluchtelingen. Dat doet ze op verschillende manieren. De UNHCR zet zich onder andere in door inzamelingsacties te organiseren voor winterkleding. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met kledingwinkels om winterkleding te leveren aan vluchtelingen in Irak. Volgens de UNHCR zijn er op dit moment in Irak ongeveer 290.000 vluchtelingen, 1,2 miljoen ontheemden en 4,9 miljoen repatrianten. Vanwege oorlogen verlaten deze mensen noodgedwongen hun huis.

Daarnaast doet de UNHCR nog veel andere dingen. Zo biedt de organisatie noodhulp door te zorgen voor een slaapplek in bijvoorbeeld een vluchtelingenkamp. In vluchtelingenkampen proberen ze te zorgen dat de kinderen naar school kunnen en volwassenen een vakopleiding kunnen volgen. Verder zetten ze zich in voor medische hulp. Kinderen worden bijvoorbeeld gevaccineerd.

Op dit moment biedt de organisatie hulp in ongeveer 129 landen, waar in totaal 11.290 medewerkers actief zijn. Denk hierbij aan conflictgebieden zoals Syrië, Libanon en Jordanië. Ook in gebieden als Afrika, Zuid-Amerika en Azië wordt opvang en bescherming geboden. Hier gaan zij te werk in verschillende steden, maar ook ver afgelegen gebieden.

Ook helpt de organisatie vluchtelingen die terugkeren naar hun moederland. Als teruggaan naar hun moederland onveilig is, helpt UNHCR met de integratie van vluchtelingen in een nieuw land. Er is een lijst opgesteld van veilige landen waar vluchtelingen terecht kunnen.

Veilige landen van herkomst

De lijst van veilige landen van herkomst is een lijst waar veilige landen op staan die geschikt zijn voor asielzoekers. De landen moeten aan een aantal eisen voldoen. Zo mag er geen sprake zijn van vervolging vanwege geloof of ras, foltering of onmenselijke behandeling. Nederland wordt gezien als een veilig land en staat daarom ook op de lijst.

De vluchtelingen in Nederland komen van over de hele wereld. In november 2021 kwam ongeveer 45,7 procent uit Syrië. 10,7 procent van de asielzoekers was Afghaans, dus zo’n 475 personen en 220 asielzoekers waren Jemenitisch. 195 mensen kwamen uit Irak, 185 uit Turkije en 140 Eritrea.

Het grootste deel van de asielzoekers in Nederland in 2021 waren volwassen mannen. Dit is ongeveer 61,5 procent. 15,5 procent van de asielzoekers was een volwassen vrouw en 23 procent was kind.

