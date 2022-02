Aantal coronatesten bij GGD’en daalt

Steeds minder mensen gaan naar een locatie van de GGD om te laten testen of ze besmet zijn geraakt met het coronavirus. De teststraten hebben vorige week 840.835 testen uitgevoerd, meldt de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland.

Dat is het laagste aantal in ongeveer een maand tijd. Begin februari waren er bijna 984.000 testen in zeven dagen tijd, in de laatste week van januari voerden de GGD’en iets meer dan een miljoen testen uit. Nog een week eerder waren er ongeveer 950.000 coronatesten in een week tijd.

GGD GHOR Nederland geeft geen verklaring voor de daling. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde vorige week dat de stijging van het aantal vastgestelde besmettingen begint af te vlakken.