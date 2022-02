Belgische politie rolt kroeg in grot met Nederlandse barman op

De Belgische politie heeft in de mergelgrotten van Kanne, nabij de grens met Nederland, een illegaal café opgerold. In de ondergrondse kroeg troffen agenten een Nederlander uit Echt-Susteren achter de bar. Naast de 40-jarige barman zat een Nederlands gezin uit Meerssen met een baby in het ‘café’.

De politie kwam vrijdag af op een melding van indringers in de grotten, waarvoor een toegangsverbod geldt. Dit ondergrondse gangenstelsel is deels ingestort en volgens de politie levensgevaarlijk. De agenten troffen de kroeg aan na een halfuur zoeken in de grotten.

De lokale politiechef zei tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kroeg er “al een tijdje” moet hebben gestaan. Naast een bar stonden er ook tafels en stoelen in de grot.

In het café zaten ook nog twee mensen met wiet op zak. De politie heeft de softdrugs in beslag genomen. De barman en de gasten zijn naar buiten gebracht en tegen hen is proces-verbaal opgemaakt.