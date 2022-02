Grote meerderheid FNV- en CNV-leden stemt in met cao ziekenhuizen

Een grote meerderheid van de FNV- en CNV-leden heeft ingestemd met de nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel, zo melden de vakbonden. Een cao mag worden afgesloten met twee vakbonden, dus de afspraken voor 200.000 ziekenhuismedewerkers zijn nu definitief rond.

Ruim 70 procent van de FNV-leden die werkzaam zijn in een ziekenhuis of revalidatiecentrum is akkoord gegaan met de afspraken. Onder CNV-leden ligt dat percentage nog hoger: meer dan 80 procent stemde in, aldus een woordvoerder. CNV-leden mogen officieel nog tot maandag om 12.00 uur stemmen, maar volgens de woordvoerder zal het percentage niet veel meer wijzigen.

De cao voor de ziekenhuizen gaat met terugwerkende kracht in per 1 juli 2021. De ziekenhuismedewerkers die onder de afspraken vallen, krijgen minstens 2 procent structurele loonsverhoging, met een bodem van 90 euro en een minimumloon van 13 euro per uur. Ook gaan de toeslagen voor onregelmatig werk omhoog.

De onderhandelingen met werkgeverskoepel NVZ namen maanden in beslag en strandden voor de kerst nog. In de tweede helft van januari werd alsnog een akkoord bereikt. Elise Merlijn, bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn: “We hebben maanden op het scherpst van de snede moeten onderhandelen en zijn op een gegeven moment uit het overleg gestapt. Ten slotte ging de werkgeverskoepel NVZ overstag toen we met acties begonnen te dreigen.”

De cao loopt tot 31 januari 2023. De onderhandelingen voor nieuwe afspraken starten in november van dit jaar.

Vakbond voor verzorgenden en verpleegkundigen NU’91 liet in januari weten het akkoord niet te zullen ondertekenen. NU’91 vindt de afgesproken loonsverhoging onvoldoende. Vakbond FBZ, die hoogopgeleide zorgmedewerkers zoals fysiotherapeuten, artsen en logopedisten vertegenwoordigt, heeft het akkoord wel voorgelegd aan de ongeveer 12.500 leden. De uitkomst van die peiling wordt later deze week verwacht.