Gezochte Nederlander in Oostenrijk aangehouden

Een 51-jarige Nederlander die werd gezocht voor geweldsmisdrijven is zondag aangehouden in de Oostenrijkse stad Salzburg, meldt de Kurier maandag. Tegen de man was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd.

Volgens de politie in Salzburg wilde de man zondag asiel aanvragen bij een politiebureau op het centraal station. Bij controle bleek dat hij werd gezocht voor ernstige geweldsmisdrijven, waaronder een verkrachtingsdelict. De man werd naar de gevangenis van Salzburg gebracht, aldus de krant.