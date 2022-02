Gezondheidsraad adviseert meer aandacht voor langdurige Covid

Langdurige Covid moet meer aandacht krijgen. Volgens de Gezondheidsraad kan dat ervoor zorgen dat patiënten met langdurige klachten na een coronabesmetting beter geholpen en voorgelicht worden. De raad weet nog niet in hoeverre vaccinaties tegen corona en de mildere omikronvariant van invloed zijn op de ontwikkeling van het syndroom.

Er moet volgens de raad dan ook aanvullend wetenschappelijk onderzoek gedaan worden naar de ziekte, om oorzaken en risicofactoren van langdurige Covid te achterhalen. Monitoring van de zorg van langdurige Covid-patiënten is van belang, stelt de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers.

Mensen met langdurige Covid hebben vaak last van vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn, vergeetachtigheid, reukverlies, hartkloppingen, spierpijn en angstklachten. De klachten kunnen soms maandenlang aanhouden, al is het mogelijk dat deze na een tijd minder worden. Om van langdurige Covid te spreken moeten de klachten minimaal drie maanden aanhouden.

Mensen van alle leeftijden kunnen het syndroom krijgen. Wel benadrukt de raad dat onderzoek naar klachten bij kinderen lastiger kan zijn, omdat die vanwege hun leeftijd niet altijd goed te bevragen zijn.

De Gezondheidsraad baseert zich vooral op wetenschappelijk onderzoek naar de eerste gevallen van langdurige Covid, ook wel Long Covid of het post-Covid-syndroom genoemd. Van mensen die recenter Covid-19 kregen, is nog niet genoeg bekend over de klachten op de langere termijn. Ook of vaccinatie helpt tegen het oplopen van het syndroom is niet goed te zeggen. Vaccinatie helpt tegen het oplopen van corona en daarmee ook tegen langdurige Covid, maar of een vaccinatie ook beschermt tegen het syndroom als iemand ondanks zijn of haar inenting tóch ziek wordt, is onduidelijk.

De raad ook weet niet hoe vaak mensen langdurige Covid krijgen, omdat het onderzoek hiernaar nog loopt.