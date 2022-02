Glennis Grace blijft voorlopig vastzitten

Zangeres Glennis Grace komt nog niet vrij. Zij en twee andere verdachten in het onderzoek naar geweldsincidenten in een supermarkt afgelopen zaterdag blijven op last van de officier van justitie vastzitten, laat de politie in Amsterdam weten. Tot het moment van een eventuele voorgeleiding of heenzending doet de politie geen verdere mededelingen.

Glennis Grace zit al twee nachten vast. Ze werd aangehouden op verdenking van onder meer mishandeling. De politie heeft haar identiteit formeel niet bevestigd, maar de advocaat van de zangeres, Kerem Canatan, zei zondagavond dat het om haar gaat.

Zaterdag werden Glenda Batta, zoals de zangeres voluit heet, en haar 15-jarige zoon gearresteerd na een vermeend gevecht in een supermarkt. Volgens haar advocaat heeft ze een medewerker geduwd. Batta herkent zich niet in beschuldigingen dat ze ook geschopt en geslagen zou hebben.

Volgens de politie zijn de drie verdachten aangehouden op verdenking van vernieling, bedreiging en mishandeling van personeel. De derde verdachte is volgens YouTuber Yvonne Coldeweijer een vriend.