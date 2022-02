Greenpeace: verlies 14 natuurgebieden dreigt door stikstof

Als de stikstofuitstoot in Nederland niet in een sneller tempo wordt gereduceerd, dreigen veertien beschermde natuurgebieden verloren te gaan of onherstelbare schade op te lopen. Die conclusie trekt Greenpeace op basis van een studie door ecoloog Roland Bobbink en collega’s van onderzoekcentrum B-WARE en de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze deden dit onderzoek in opdracht van de milieuorganisatie.

Het gaat om natuurgebieden zoals de zandverstuiving op het Kootwijkerzand en de Hoge Veluwe, veengebieden zoals de Alde Feanen, de Nieuwkoopse Plassen of de Noord-Hollandse duinen. Volgens de onderzoekers verstoort de overmaat aan stikstof het functioneren van ecosystemen met als gevolg dat de kenmerkende biodiversiteit instort. Wat overblijft, aldus Greenpeace, zijn “verzuurde en door stikstof overbemeste gebieden” waar steeds minder levenssoorten leven die uniek zijn voor Nederland en Europa.

Volgens Greenpeace stellen de onderzoekers dat de veertien gebieden al zodanig aangetast zijn dat herstelmaatregelen niet of nauwelijks mogelijk zijn. Greenpeace denkt dat er nog maar één oplossing resteert: het drastisch omlaagbrengen van de stikstofuitstoot voor eind 2025. De organisatie vindt dat in de stikstofplannen van het kabinet “de focus te ver weg ligt (2030)”. Ook wijst de organisatie erop dat de 25 miljard euro uit het ‘stikstoffonds’ pas beschikbaar komt na de huidige regeerperiode.

Landbouworganisatie LTO noemt het voorstel van Greenpeace “onnodig polariserend”. Al in 2025 de stikstofuitstoot sterk verminderen heeft volgens de organisatie drastische gevolgen voor woningbouw, bedrijven en ontwikkelingen in het landelijk gebied. “Greenpeace kijkt enkel naar ecologische ideaalbeelden, maar heeft geen oog voor de maatschappelijke gevolgen van deze voorstellen. Er zijn grenzen aan wat je mag vragen van de samenleving”, vindt LTO.

Greenpeace zegt dat de bedreigde gebieden onderdeel uitmaken van zogenoemde Natura-2000 gebieden, natuurgebieden aangemerkt als belangrijk voor de diversiteit van planten en dieren.