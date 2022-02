Hof parkeert verzoek horen deskundigen in zaak-Thijs H. voor nu

Het gerechtshof in Den Bosch heeft het verzoek om twee extra gedragsdeskundigen te horen in de zaak-Thijs H. maandag geparkeerd. De verdediging wilde opheldering over de standpunten van de experts die onderzoek hebben gedaan naar de psyche van de drievoudig moordverdachte, omdat deze op verschillende punten uiteenlopen.

Maandag op de eerste procesdag van het hoger beroep worden in totaal vier deskundigen, onder meer van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), bevraagd tijdens de zitting. De advocaten van H. (30), Serge Weening en Job Knoester, wilden hier een psycholoog en een psychiater aan toevoegen die eveneens naar de psyche van de man hebben bekeken.

Zo wees de verdediging erop dat de standpunten van de deskundigen uiteenlopen als het gaat om bijvoorbeeld het herhalingsgevaar. Het hof heeft maandagochtend besloten om eerst de huidige vier deskundigen te bevragen om daarna te kijken “of er nog behoefte is” bij de verdediging om de twee andere deskundigen te horen. Was het verzoek direct toegewezen, dan had de inhoudelijke behandeling forse vertraging opgelopen.

H. heeft op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw gedood. Drie dagen later stak hij op de Brunssummerheide een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man dood. De slachtoffers werden plotseling aangevallen en met veel geweld om het leven gebracht.

Het hoger beroep draait om de vraag of H. volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens de moorden. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) concludeerden dat hij onder invloed van een psychose zou hebben gehandeld. Volgens de rechtbank dikte H. symptomen aan. Hij kreeg achttien jaar cel en tbs met dwang opgelegd, maar zijn advocaten vinden de celstraf onterecht en betogen dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden verklaard.