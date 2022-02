Iets meer dan 55.000 nieuwe coronagevallen, gemiddelde daalt

Het aantal nieuwe coronagevallen begint langzaamaan wat te dalen. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 55.116 positieve tests geregistreerd. Voor een maandag is dat het laagste aantal sinds 17 januari.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 833.652 meldingen van positieve tests, gemiddeld 119.093 per dag. Dat is het laagste gemiddelde in ongeveer een week tijd. Bij die positieve tests zijn de honderdduizenden achterstallige meldingen meegenomen die vorige week met vertraging binnenkwamen.

In Amsterdam zijn 2039 besmettingen vastgesteld. Utrecht telde 1346 positieve tests en Groningen 1157. Daarna volgen Rotterdam (1134) en Den Haag (1067). Op Vlieland en Schiermonnikoog testte niemand positief. Het zijn de eerste gemeenten in een week tijd die coronavrij bleven.

Het RIVM kreeg bericht dat zes mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Het gaat om inwoners van de gemeenten Amsterdam, Amersfoort, Alkmaar, Tiel, Ermelo en Winterswijk. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiƫnt is overleden door de infectie.

In de afgelopen zeven dagen zijn 74 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld ruim tien per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 16 januari.