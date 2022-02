Lil Kleine blijft vastzitten na vermeende mishandeling

Lil Kleine blijft voorlopig vastzitten op verdenking van mishandeling. De politie in Amsterdam laat weten dat een 27-jarige verdachte op last van de officier van justitie nog niet vrijkomt. Tot het moment van een eventuele voorgeleiding of heenzending doet de politie ook geen verdere mededelingen.

De rapper werd zondagavond aangehouden na een melding van een mishandeling aan de Prinsengracht. De politie heeft niet bevestigd dat het om hem gaat maar ingewijden zeggen dat het inderdaad om Lil Kleine, de artiestennaam van de 27-jarige Jorik Scholten, gaat. Hij zou zijn verloofde Jaimie Vaes hebben mishandeld.

Nienke Hoogervorst, de advocaat van Lil Kleine, heeft het ANP laten weten niet te willen reageren.