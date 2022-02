Lil Kleine nog steeds vast op politiebureau Amsterdam

Lil Kleine zit nog steeds vast op een Amsterdams politiebureau. Hij werd zondagavond in Amsterdam aangehouden op verdenking van mishandeling. Een woordvoerder van de politie bevestigt maandagochtend dat een 27-jarige man nog steeds vastzit. Ingewijden bevestigen dat het gaat om Jorik Scholten, oftewel Lil Kleine.

De politie kreeg zondag een melding van mishandeling aan de Prinsengracht. De verdachte was in een auto gestapt en weggereden. Nadat de auto tot stoppen was gedwongen op de Stadhouderskade, werd de 27-jarige Amsterdammer aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Op Instagram werden eerder zondagavond beveiligingsbeelden gedeeld waarop te zien zou zijn hoe Scholten een vrouw uit een auto trekt en vervolgens mogelijk haar hoofd tussen het portier en de auto klemt. Vermoedelijk gaat het om Jaimie Vaes, de vriendin van de rapper.

De advocaat van Lil Kleine, Nienke Hoogervorst, heeft het ANP laten weten niet te willen reageren. Het management van Lil Kleine liet zondag aan Shownieuws weten de beelden te hebben gezien. “Het management van Jaimie en Jorik heeft nauw contact met beiden en zal later met een nadere verklaring komen. Tot nader order zal er geen commentaar worden gegeven. Voor nu vragen wij het gezin met rust te laten.”

Lil Kleine werd vrijdag nog veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur vanwege mishandeling. In het centrum van Amsterdam maakte de rapper zich in december 2019 schuldig aan “zinloos uitgaansgeweld”, aldus de rechtbank. Scholten zegt onschuldig te zijn en is in hoger beroep gegaan. Hij verklaarde bij de politie dat hij het slachtoffer aansprak omdat die tegen Vaes was aangelopen. De man zou daarop volgens de rapper “denigrerend en arrogant” hebben gereageerd. Lil Kleine zei hem niet te hebben aangeraakt en “niets strafbaars” te hebben gedaan.