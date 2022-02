Man uit Haaksbergen hangt ander spandoek tegen coronaprikken op

Een inwoner van het Twentse Haaksbergen heeft maandag een nieuw spandoek aan zijn balkon gehangen tegen “de priktatuur” rond het coronabeleid. In het weekend haalde de politie een vorig spandoek weg op last van het Openbaar Ministerie, omdat er mogelijk sprake was van strafbare uitingen. Het nieuwe spandoek is niet aanstootgevend en mag van de gemeente blijven hangen.

De Haaksbergenaar plaatste op zijn eerdere anticoronaspandoek een afbeelding van The Happy Merchant, een karikaturale pentekening van een Joodse koopman. Algemeen wordt de bekende tekening van de handenwrijvende Joodse man gezien als antisemitisch en dat is strafbaar. Het spandoek leidde landelijk tot ophef.

Volgens de politie is afgesproken dat er aangifte gedaan wordt, zodat het OM kan uitzoeken of er daadwerkelijk sprake is geweest van strafbare uitingen. In elk geval doet burgemeester Rob Welten van Haaksbergen aangifte, mede namens de geschokte Joodse gemeenschap in zijn gemeente.