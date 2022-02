Milieudefensie: rechter kan bedrijven houden aan klimaatdoel

Milieudefensie is het niet eens met Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, die vindt de “neiging om naar de rechter te stappen” een grote barrière vormt voor de klimaatopgave. Dat schrijft Thijssen maandag in een opinieartikel in het FD. “De politiek zou inderdaad meer moeten doen. Maar dat gebeurt niet, daarom stappen we naar de rechter. Het is alleen niet alsof de rechter ineens het beleid bepaalt”, aldus een woordvoerder van Milieudefensie.

Thijssen zegt dat de politiek het voortouw moet pakken bij het klimaatbeleid, niet de rechter. Daar is de milieuorganisatie het mee eens, maar de woordvoerder wijst er op dat bedrijven momenteel niet veranderen door een gebrek aan klimaatbeleid. “En als de bedrijven niet veranderen zitten we in de penarie”, aldus de woordvoerder.

Tijd om de procedures voor de rechtbank uit te vechten, is er volgens Thijssen niet. Daarnaast weten bedrijven door het veranderende klimaatbeleid niet waar ze aan toe zijn. “Dat is niet zo”, zegt de woordvoerder van Milieudefensie. “De basis is dat we niet meer opwarming mogen veroorzaken dan 1,5 graden Celsius. En die regel is keihard.”

De rechter weegt objectief, stelt de woordvoerder. “De wetenschap toont aan dat de aarde niet boven 1,5 graden Celsius moet opwarmen. Op die feiten baseert de rechter zich, bijvoorbeeld in de rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell.”

Milieudefensie stuurde in januari 29 bedrijven met hoge CO2-uitstoot een brief waarin de organisatie de bedrijven vraagt om een klimaatplan om voor 2030 minimaal 45 procent minder uit te stoten. Als dit niet gebeurt, worden juridische stappen niet uitgesloten. Milieudefensie benadrukt dat deze 45 procent niet zomaar uit de lucht gegrepen is. “Dit is een door wetenschappelijke consensus onderbouwde en door de rechter bevestigde norm om de aarde leefbaar te houden.”

Verder zegt de organisatie het wel eens te zijn met Thijssen dat klimaatverandering niet stopt bij de grens. “Wij pleiten daarom ook voor een wettelijke klimaatplicht voor grote vervuilers.” Daarmee moet de uitstoot voor de gehele handelsketen in lijn komen met de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs.